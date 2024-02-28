中期財政預測4年後才滅赤　政府收入佔GDP比例升至約22.6%

政府在發表新一份財政預算案就中期財政作出預測，稱有決心和信心克服公共財政目前面對的挑戰。基本原則是必須維持公共財政的可持續性。制定了一套財政整合計劃，勾劃出如何逐步回復收支平衡，並維持財政儲備在穩健水平，確保政府能持續為社會提供各項公共服務和推動經濟發展，以及在逆境或其他緊急情況時，有充分空間推出措施協助市民及企業。

中期財政預測主要從宏觀角度估算政府的收支和財政情況，並已全面反映財政整合策略中的措施。2024／25年度所採納的實質經濟增長率為百分之2.5至3.5，2025／26至2028／29年度所採納的實質經濟增長率為約每年百分之3.2。在這期間，政府基本工程開支平均每年約900億元，經常開支則平均每年增加百分之4.2，政府整體開支佔本地生產總值的比率將由2024／25年度約百分之24.6逐漸下降至2028／29年度約百分之20.6。

地價收入方面，2025／26及之後年度主要以較保守的過往20年地價收入相對本地生產總值的平均水平（即百分之3.5）計算。假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由2024／25年度相當於本地生產總值約百分之20，逐步上升至2028／29年度約百分之22.6。此外，中期財政預測亦反映了每年發行合共約950至1350億元的綠色和可持續債券及基礎建設債券。

基於以上假設和安排，未來五年的經營帳目和非經營帳目的赤字均會按年收窄，其中經營帳目在兩年後，即2026／27年度起恢復盈餘；至於非經營帳目，則在2028／29年度恢復盈餘。倘計入發行債券所得，則政府綜合帳目只有2024／25年度錄得赤字，其後年度均錄得盈餘。上述測算未有計及未來4年可能推出的退稅及紓緩措施。預計至2029年3月底，財政儲備為8322億元，相當於本地生產總值百分之21.2，或約12個月的政府開支。