新一份財政預算案「減糖」　社協指政府對基層關注不足

2024/25年度財政預算案今日（28日）公布，社區組織協會（協會）亦組織基層市民共同收看財政預算案發表演辭。協會在觀看後表示對今個財年的財政預算案「失望」，不少基層市民亦表示政府對基層關注不足，呼籲多關注基層市民。

協會副主任施麗珊表示，在疫情後除了經濟不景之外基層市民的生活亦面對很大困難，而政府對基層的支援卻缺乏力度。施續稱，雖政府對長者以及殘障人士等有關顧，但是始終對總體基層市民關注不足。

市民陳先生表示，其目前居住在劏房且正在領取綜援。他表示綜援金額為7000港元，但僅租金就將近5000港元，生活較為緊迫，他稱目前正在輪候公屋，但已等待約3年仍未獲派，只能「捱貴租」。另一陳先生則表示，目前也住在劏房，有一女兒正在讀書，但其由於中風難以工作正在領取綜援，他表示希望政府多關注中下層市民。

市民李女士表示，她獨自照顧患病臥床丈夫21年，政府對她們漠不關心，這麼多年主要靠社區工作人員幫助。其表示自己也已年紀漸長，身體情況每況愈下，照顧臥床丈夫開始吃力，而在面對政府是否能幫到她時她表示政府完全不能幫到她。

市民黃小姐表示，自己目前是拿探親證來港，但其丈夫已去世，未能換單程證來港或在港工作，只能自己獨自帶著兩個小孩在天台屋生活。她表示目前居住環境相當惡劣，對小孩成長影響很大，她還稱無論是綜援亦或是消費券自己都未能獲派，令到目前生活比較困難，她希望政府能夠關注到她的情況，能獲批單程證，讓她能夠在香港工作自力更生。

另一市民周先生指出，今年財政預算案涉及基層市民較少。他表示基層市民大都因為身體或年紀原因難以工作，若要幫助到基層市民還是需要派發消費券、現金或增加綜援金額之類才能切實對他們生活有所幫助。他還表示希望政府能夠讓一些老人前往內地養老，並且給予一些相應配套措施也可舒緩香港政府的壓力，他表示若同樣是綜援金額，在內的消費生活壓力會比在香港小很多。他續指，當前政府對基層的關注不足，目前大部分針對基層市民的幫助主要來自一些NGO，若沒有他們的幫助，相當多基層市民的生活會難以為繼。最後他還表示希望政府在公布財政預算案時能將有關基層的匯報盡量擺前，大部分都是老人，若太後則不方便老人聽