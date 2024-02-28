網上Baby-Clan收錢無貨到　負責人被判160小時社服令

網上零售商「Baby-Clan」女董事及男負責人，早前被海關控告23項「就任何消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，及共8,890港元有關123包紙尿片等貨品的款項。案件今(28日)於屯門裁判法院提堂，女董事獲准以簽保守行為方式處理，男負責人及Baby-Clan承認控罪，裁判官下令Baby-Clan分別向11名事主全額賠償，並就23項票控罰款共1.1萬港元，男負責人判處160小時社會服務令。

47歲被告吳文鳳，為Baby-Clan董事；46歲被告袁偉傑，為公司負責人，2人被控於去年3月至5月，在港就任何消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為，即接受11名苦主，分別接受240至800港元的付款或其他代價，作為訂購每次4至10包紙尿片及其他貨品的貨款。而在接受該付款或其他代價時，沒有合理理由相信吳、袁2人將能在接受該付款或其他代價之時所指明的期間內，供應有關產品。

辯方代表律師求情指，袁偉傑初犯及主動認罪，已有深切悔意，承諾全數賠償案中事主。辯方續指，Baby-Clan已停運，袁做散工謀生，望法庭從輕發落。裁判官接納辯方求情指被告因高估自己的營運能力而犯案，而非刻意欺騙消費者金錢，終按報告建議，判處袁偉傑160小時社服令，下令被告賠償11名事主約共9,300港元，考慮到被告現時的經驗能力及公司的營運狀況，Baby-Clan需就每張傳票罰款500港元，合共11,500港元。