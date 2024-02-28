涉50萬元賄律政司檢控官　在囚漢還押至4.24再訊

正在赤柱監獄服刑的1名欺詐案男囚犯，昨日(27日)被廉政公署落案起訴，指他涉嫌以50萬港元行賄1名律政司檢控官，尋求對方協助干擾該囚犯涉及的另一宗刑事案件之審訊，隱瞞該案涉及其他犯人參與。該囚犯被控1項向公職人員提供利益，今日(28日)被解往東區裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後，以待被告索取法律意見及文件。裁判官最終將案件押後至4月24日再訊，被告期間須還押。

被告高衛健(40歲，報稱無業)，被控1項向公職人員提供利益罪。控罪指被告於或約於2023年2月28日，在香港，無合法權限或合理辯解而向律政司署理高級檢控官江柏廉，提供利益，即提供形式為50萬港元的饋贈、貨款、費用、報酬或佣金，作為該江柏廉作出或曾經作出憑其公職人員身分而作的1項或多於1項作為，即協助干擾一宗刑事案件的司法程序，隱瞞其他犯人在該案的行為和參與，以及協助欺騙法庭，令法庭相信上述案件只由該高衛健干犯，並以此作為基礎結案的誘因或報酬，或由於該江柏廉作出或曾經作出上述作為而向他提供該利益。

案發時被告在赤柱監獄服刑，他又牽涉一宗將於區院進行刑事審訊的欺詐案。去年2月底，被告在獄中要求寄出一封掛號信件予涉案檢控官，內附一封手寫信的影印本。信中表示會向該涉案時任檢控官提供賄款50萬港元，尋求對方協助干擾上述欺詐案的司法程序，隱瞞其他罪犯有份參與該案及其犯罪行為，並協助欺騙法庭，令法庭相信被告獨自犯案而結案。該檢控官收到信件後向管理層匯報事件。廉署接獲律政司轉介的貪污投訴遂展開調查，發現該檢控官並沒有參與上述欺詐案的檢控。

案件編號：ESCC 546/2024