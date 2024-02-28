中期財政基本工程開支　控制平均每年900億元

政府今日(28日)表示，在中期財政預測的基本工程開支，將控制在平均每年約900億港元，較過去5年的平均每年760億港元，仍增長約17%。政府需要把基建工程開支控制於財政上可持續的水平。就此，相關決策局及部門已審視工程開支的效益，按項目的優次緩急調整推展安排。一些籌劃已經相對成熟的項目，將按計劃繼續推進，當中包括在北部都會區的土地平整及基礎建設等工程項目。至於一些正在前期規劃或構思階段的項目，則會因應項目的重要性等因素，調整推展進度。政府消息人士強調工程屬非經營收入，有關開支將不會計入「資源效率優化計劃」中計算。

消息人士指，若相關項目已提交立法會撥款審批，例如北都公路、T4、東九龍智慧綠色集體運輸系統、南港島西綫等工程會繼續推展。若相關工程有替代路線或現有設施可以替代，例如上坡電梯系統等，則會暫緩。消息人士又指，南港島西線擬建中型鐵路，即每小時可載客1萬人次，有可能是雲巴、BRT等交通工具。消息人士表示，南港島西線會設華富站，預計將搬上地面設站，但最終位置未定，強調會與房屋署商討，不會阻礙華富邨重建計劃。

港府將控制整體開支的增長速度，但仍增加投放於公共服務的資源，例如醫療衞生、社會福利及教育相關經常開支的總額在2024/25年度達3,437億港元，較2023/24年度增加約7.3%，亦較5年前增加34.2%。

早前公布的「資源效率優化計劃」，將在未來兩個財政年度每年節省經常開支1%，騰出的資源在內部重新調配，供優化和推出新的公共服務。為進一步控制政府開支增長速度，在不影響綜援及公共福利金等計劃的前提下，各部門需要在2026/27年度再削減1%的經常開支。在實施開支增長管控措施後，預計在未來5個財政年度，經營開支將由過往5年平均每年增加7%，減慢至平均每年增加約2.2%，低於同期本地生產總值5.5%的名義增長。公務員編制零增長繼續推行，將編制控制在不高於2021年3月底的水平。

政府消息人士解釋當局在處理公共財政問題上，會考慮市民負擔，將以節流為主，但強調不減福利開支為前提。在「資源效率優化計劃」各部門將透過資源調配，按年減1%經常開支，即在2024/25年度減1%節省約39億港元，累計到2025/26年減2%節省約78億港元，在2026/27年減3%至117億港元。