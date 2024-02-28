被問撤辣會否掀炒風　議員：樓市油浸都唔肥

身兼行會成員的議員林健鋒歡迎全面撤辣，認為可以為樓市鬆綁，在短期內可以看到效果，且今年有望減息，有信心刺激樓市交投量，增加賣地收入，又指措施「應該一早要做」，而「組合拳」令有意買樓的人士受惠。

被問到撤辣能會否導致炒風重現，林健鋒指不能「船頭驚鬼船尾驚賊」，撤辣是「遲來的春天」，又認為樓市「油浸都唔肥」，指撤辣很緊要，不同害怕那麼多，待市道穩定，各方面都會水漲船高。盧偉國指辣招壓抑當時過熱需求，現時已經完全不同，而樓市價格如何實際上受不同因素影響，指需要有健康穩定發展。

對於預算案沒有開設資本增值稅，他認為做法明智，呼籲工商界加大力度投資，以實際行動投資經濟。針對即將舉辦的高爾夫球大賽，他指比賽是工商界大力爭取，且每一個世界頂尖球手落場由頭打到尾，預計比賽可令庫房增加超過3,000萬港元稅收。

議員謝偉銓指全面撤辣及金管局放寬按揭成數限制和壓力測試，應可刺激交投淡靜的樓市，有利市民置業，但由於供應量持續增加，相信樓市不會重現炒風，未來的樓價不會有大幅變化。

工程界議員盧偉國指預算案全面撤銷住宅物業印花稅、10億元推動旅遊業發展，面對過千億元財政赤字，是「限米煮限飯」，而目前政府工程項目耗時太長，花錢太多，建議要精簡形成程序、減省成本、壓縮時間，又指極端天氣頻繁，建議設立城市安全督導委員會，強化香港渠務基建、應對能力，他期望特區政府提供更多政策支持加氫站建設，落實氫能源策略。

至於人工島的推展時間表，盧偉國表示具體規劃與工程開展需要時間，而填海的顧問規劃報告仍在進行之中。

議員梁美芬對部分減糖措施表示「理解」，如物業差餉寬免調低，認為日後經濟環境好可以再加糖，她又指希望政府檢討2港元車費津貼是否存在濫用，但強調「唔好咁容易動刀」。針對提升煙草稅，議員吳永嘉指可能導致私煙、白牌煙上升，希望政府日後推出相關措施要三思。

議員龍漢標表示金管局同時宣布將按揭逆周期措施放寬，對有意上車人士一個喜訊，而政府要實施差餉累進制，只收多8億多萬港元，質疑是否值得，導致香港減低簡單低稅率優厚條件。