港府籌建8人專家組　研究本地數據交易事宜

消息人士認為，香港在金融、電子貿易及醫療等方面的數據有優勢。

數據是數字經濟的元素之一，港府今日(28日)透過《財政預算案》表示，當局已委託專家組，就如何為香港構建良好的數據交易生態進行深入研究，範圍包括香港在數據交易中作為超級連接人的角色，以及推動國際數據貿易規則制定等。消息人士透露，政府已成立由8人組成的專家小組，當中半數人來自數字化經濟發展委員會，研究會參考不同地區，例如深圳及上海的數據交易所、國外的場外數據交易等。

至於政府會否需要就數據交易修例，消息人士指，專家組將就數據來源、如何衡量數據價值、供求雙方來源、交易規則，以至數據安全措施等方面進行研究。專家組現已開過兩次會，暫未有具體時間表何時完成研究。對於香港將扮演什麼角色、集中處理哪類數據交易，消息人士認為，香港在金融、電子貿易及醫療等方面的數據有優勢，但要待專家組研究後才能確定。

此外，《財政預算案》提到，當局正加緊起草「河套香港園區發展白皮書」，目標是今年內發布。消息人士指，白皮書初步內容將就香港園區的定位、功能、軟硬件配套等作說明，最快年尾發表。