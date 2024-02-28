議員關注預算案大幅減糖　對中產支援不足　政府需慎重應對

對於預算案大幅減糖，議員周文港表示關注，又指對中產及中小企的支援不足，政府必須慎重應對。

他表示，明白在財政緊絀下，實難以滿足不同階層的需要，即使是「派發消費券」、「調低公共交通費用補貼計劃的門檻」等措施，亦未有再於預算案中出現，但若然政府想要凝聚全體市民力量，堅定信心，為復甦增添更多有利條件的話，絕對不可忽略中產階層的需要。

他舉例預算案提及寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為 3,000 港元，但其實相關金額已經逐年減少，由 2022-23 年度的上限1萬港元、2023-24年度的上限 6,000港元，直至現時只有3,000港 元，變相增加了薪俸稅、利得稅，對社會及經濟的影響有待觀察。但在千億港元財赤下，暫時沒增加不同涉及普羅市民或民生公共收費，算是可以接受。

對於預算案提及教育的範疇，他表示較為失望，因為有針對性的只有兩段；未來他將會持續與教育局繼續爭取。

被問到派糖措施大幅減少，會否擔心加重市民負擔，議員周浩鼎指預算案沒有大幅增加民生費用，也不適合採取緊縮政策，另一議員陳克勤指香港連續多年有大型財赤，因此沒有條件進行大型派糖措施，因此政府要發展經濟、讓市民能夠分享發展紅利在。