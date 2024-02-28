政府指交椅洲人工島填海會遲少少　消息指未知一年還是兩年

對於預算案指基建分緩急，政府消息指，明日大嶼仍然存在，但項目排先後次序，推進排在北都之後，北都與深圳有緊密些的合作，明日大嶼研究會繼續，研究後再作調整，故原本預計2025年底填海計劃將會延遲，未能掌握延遲一年還是兩年。對於發債後才出現盈餘，政府消息指，不想阻礙北都發展，故發債確保工程能夠推展。

另外，財金官員在記者會上指2023年經濟增長為3.2%，出口因地緣政局緊張，加上息口高企，出口下跌10%，但服務輸出增長21%。他又提到去年股票市場長時間調整，資產市場去年成交偏低只有4.3萬宗，認為外圍因素仍緊張，而減息仍有多變數，因此使市場信心弱。該官只員又指市民與旅客消費亦出現改變，所以預算案要穩住信心，所以全面撤辣，以及着手處理按揭事宜，避免悲觀情緒放大，中期方面應對挑戰。

財金官員指要全力造地，希望建立土地儲備，而北都和交椅洲則為造地重大項目，當中北都一直推進，有發展洪水橋等地，亦為創科重鎮正按計劃全力推進。至於填海推展時間則與北都有「先後之分」，強調交椅洲填海計劃會繼續，但會先發展北都。

早前發展局指要2025年開始交椅洲填海，財金官員指推展交椅洲人工島前要先做技術研究，及後再實行，估計目前會「遲少少」，強調「會做呢個項目嘅」。

財金官員解釋辣招是為當年住宅供不應求，樓價急升，然而目前與推出辣招的情況不一，未來住宅供應有10萬，認為「供求係比較平衡」。他重申當局會審時度勢，考慮需求管理措施是否有需要，不如成交量則要考慮息口、經濟環境、市民收入等多項因素。

消息人士指撤辣並非為了增加收入，指財政不是繼續依賴房地產市場。至於撤辣後穩定信心指標是甚麼，消息人士指表現不應看短期，因短期受氣氛影響，希望買樓自用的可以考慮一下，用不用、何時用交市民自己決定。