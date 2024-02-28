60億元助設生命健康研發院　促進本地大學與外地機構合作

《財政預算案》指出，香港在生命健康科技的基礎科研實力深厚，擁有世界級權威專家、優秀的醫學院、研究中心和實驗室，具備條件成為國際生命健康科技中心。去年《財政預算案》預留100億港元推動生命健康科技發展，當局計劃動用當中的60億港元，資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進相關的科技研發及成果轉化，並引進全球創科領軍人才和科研團隊來港。

消息人士表示，生命健康研發院會設有審批小組，成員由政府人員及相關專家組成，以審批項目是否具有可持續性；而所項目的申請必須是跨院校及跨學科，當局預期研發院不會有多過3個項目。消息人士又指，研發院資助項目的年期較長，至少達10年，期望項目具有可持續性，於資助年期完結後仍然可繼續運作，形式可以是出售專利或商業合作。

此外，《財政預算案》提出，政府將在港深創科園設立「生命健康創新科研中心InnoLife Healthtech Hub」，並從過去預留的100億港元當中，撥出20億港元支持「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套，另外亦會撥款兩億元，在園區為生命健康科技的初創企業，提供孵化、加速計劃等支援。

消息人士認為，香港在生命科學方面有優勢，而現時「InnoHK」在科技園亦已穩定運作，故期望引進河套區，透過提供更多的配套及更好的條件「做大做闊」，又強調此舉並非「塘水滾塘魚」，會研究如何配合「 Healthtech Hub」發展。