竊賊撬多區地舖捲閘落網　另叔侄3人掠酒家夾萬現金名酒被捕

在今年1月27日至2月22日期間，西九龍區執法部門共接獲7宗發生於便利店、食肆等地舖的爆竊案件，這些案件分別發生於深水埗、旺角及九龍城區。賊人會先以硬物破壞控制店舖捲閘的電掣箱，循正門進入及經過一輪搜掠後，會在收銀處偷取現金或其它有價值的物件。人員隨即展開調查，經翻查「天眼」片段及情報搜集後，發現無論案發前或案發後，賊人均會選擇迂迴路線，在經過「天眼」鏡頭下，均會刻意遮蓋臉部，同時會選擇不同的交通工具接駁，藉此提高執法人員的追查難度。

人員其後鎖定疑犯行蹤，並相信疑犯與另外5宗發生於屯門、上水及葵涌區的同類爆竊案有關。至昨日(27日)凌晨，人員在葵涌區截獲一名剛犯案的連環爆竊案疑犯，在其身上檢獲螺絲批、一對黑色手套、以及贓物現金共約1.4萬港元。人員隨即以涉嫌爆竊拘捕該名報稱廚師的姓劉(45歲)本地男子，有位於葵涌區的餐廳東主經點算後，相信所有失物已全數起回。連同上述一宗在內共13宗的爆竊案，總損失為現金18.4萬港元，以及包括電腦、香煙等，總值約12.6萬港元。疑犯已被扣查，將被暫控9項入屋犯法罪，明日(29日)會在九龍城裁判法院提堂。

另外在本周日(25日)，深水埗石硤尾白田邨白田商場一間海鮮酒家的經理，於當晚11時後關門後，至翌日早上約7時，經理返回酒樓準備營業，發現經理房間有被搜掠痕迹，一個放置在房內的夾萬被撬開，經點算後，夾萬內約10萬港元現金、以及放置在玻璃陳列櫃的18支名貴烈酒被盜去，總值約12.02萬港元。執法人員經翻查「天眼」片段及調查後，發現於本周日深夜11時許，有2名戴上CAP帽、口罩及手套的賊人，手持一個裝載爆竊工具的手提行李箱，撬開酒樓後門後入內爆竊。約30分鐘後，兩賊得逞循沿路離去，並與另一名在酒樓外「睇水」的同黨逃去。其後，人員鎖定其中一名賊人身份，並於今日(28日)凌晨，在大坑東邨東旺樓一單位拘捕3名分別64歲、61歲及29歲男子，據悉他們為親戚及叔侄關係，前2人報稱無業，後者從事資訊科技，並於屋內起回約4.4萬港元現金、12支名貴烈酒及多款爆竊工具。