認串謀癌症患者呃理賠　前保險代理等3男周五判刑

一名前保險代理涉嫌與他人串謀詐騙保險公司，藉安排癌症病人冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，取得患癌證明以申請危疾及醫療保險索償，該保險代理更曾自稱患癌，成功使其公司批出賠償。案件涉及10份保單，最終獲批出約2,700萬港元賠償。該保險代理等3人其後被廉署起訴，並被控串謀詐騙及偽造等共9罪。3名被告今日(28日)於高院承認所有控罪，法官把案件押後至本周五(3月1日)判刑。

3名被告依次為王家強(45歲、友邦保險(國際)有限公司前保險代理)、羅俊傑（45歲、司機)及梁偉鍵(42歲、裝修工人)。3人同被控2項串謀詐騙罪，指他們在2017年10月至2020年12月期間，與其他人一同串謀詐騙友邦保險，即不誠實地訛稱羅被診斷患上濾泡性淋巴癌，從而導致和誘使友邦保險批准他的危疾及醫療費用索償申請，並根據羅購買的兩份保單向他作出賠償。3人均認罪。

王家強另承認4項串謀詐騙罪名及3項偽造罪。控罪指，王連同2名保單持有人等其他人士一同串謀詐騙友邦保險，即訛稱王患上下咽鱗狀細胞癌、受保人孫艷患上乳癌、受保人廖小伊患上胃腺癌和左卵巢腺癌，從而導致和誘使友邦保險批准4份保單危疾索償申請及作出賠償；偽造3份虛假病假紙，意圖由冒充保單持有人的人士使用而誘使他人接受它們為真的。

案情指，王家強在案發時任職友邦保險代理期間，多次與他人商討，透過中間人招募及安排包括第3被告梁偉鍵等多名癌症病人，假扮成保單受保人，即包括王、次被告羅俊傑及另外兩人，到中港多間醫療機構求醫，以索取多份醫療報告及證明，顯示4人被診斷患上下咽鱗狀細胞癌等不同癌症。王其後替眾人向友邦保險索償危疾賠償及醫療費用，最終取得約2,700萬港元，扣除成本後與各串謀人士攤分；王亦曾為1名廖姓女子偽造3份90至300日病假紙，以向其僱主申請病假。3名被告最終被捕。

案件編號：HCCC 182/2023