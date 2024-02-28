沙中綫工程出包原罰4萬元　今改判禮頓建築罰14萬元

港鐵沙中綫興建期間，被揭工程多番出現問題，當中包括紅磡站剪短鋼筋等。屋宇署之後起訴總承建商禮頓建築，指禮頓在紅磡列車停放處機房工程中，沒有按規定使用建築物材料，違反《建築物條例》。去年6月，禮頓透過律師代表承認控罪，判罰4萬元。律政司認為刑罰過輕，向原審裁判官申請覆核，聆訊今（28日）在九龍城裁判法院進行。裁判官聽罷陳詞後，改判禮頓罰款14萬港元。

被告為禮頓建築（亞洲）有限公司，被控身為註冊一般建築承建商准許或授權在進行工程時加入或使用任何物料，而該等物料並未按照根據建築物條例就該等物料所規定的方式而應用、使用或固定。控罪指，禮頓於2017年6月30日，身為香港沙田至中環綫項目紅磡列車停放處建築工程的註冊一般建築承建商，直接涉及當中可變製冷劑消量系統（VRV）機房內的鋼筋混凝土底板工程，嚴重偏離建築事務監督根據《建築物條例》批准的圖則所顯示的工程。

禮頓在2023年6月27日承認控罪，當時裁判官指，禮頓有社會責任確保工程符合規定，考慮到涉案的面積不大，嚴重程度相對不高，判禮頓罰款4萬港元。控方申請覆核刑罰，今開庭處理。裁判官引述控辯雙方說法，控方認為本案涉及公共基建，判罰需具阻嚇性；辯方則認為，法庭判刑時考慮的，應為本案的承認事實。裁判官最終裁定控方覆核成功，同意原本4萬港元的罰款，未能充分反映控罪的嚴重性，改判罰款14萬港元。

案件編號：KCS 512088/2020