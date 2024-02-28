議員斥預算案一盤散沙　民生政策到喉唔到肺　財赤搵中產開刀

社福界議員狄志遠對預算案感到心情沮喪，事關看不出政府到底有何整體的方法和策略，推動經濟發展，尤其在本港面對經濟風險同挑戰的當下，預算案可謂散沙一盤，手法過於保守。在財赤壓力下，政府開源不夠進取，但節流卻不猶豫，一味注重搞盛事，只是「煙花效應」，璀燦過後只有悲涼。

他不滿預算案對民生福利着墨不多，對照顧者、精神健康、安老服務、殘疾人士、精準扶貧方面近乎零，來年還削減多1%的福利開支，對社福界而言實在不可接受。他呼籲勞福局局長重整資源，減省開支時盡量不要轉移至小型機構、殘疾和安老院舍，或前線服務。對於樓市全面撤親辣，狄說是好是壞，見仁見智，不過地產發展商及中介，就是最先的得益者。

另一議員林素蔚指預算案民生政策「到喉唔到肺」，院舍券等都沒有新意，而近日連續多日出現自殺個案，希望政府將資源放在精神健康上。被問到預算案是否對基層和中產支援不足，林素蔚認同預算案缺乏支援，指中產「供唔到樓」，認為政府財赤「搵中產開刀」。

江玉歡指政府面臨財政大壓力，但對於公共服務收費態度「克制」，高興見到收費、急症室等沒有加收費用。但她指預算案沒有詳細處理香港日後人口挑戰，節省開支上減20%才算「交功課」，認為政府在財赤情況下仍聘請多個編外和合約員工並不明智。預算案也沒有對基層和中產市民有實質幫助，且不計算發債財赤達到1,300多億港元，希望政府做得更加好。

她指預算案對夾心階層「冇咩好處」，認為他們是「最苦的一群」，且惠及市民的着墨比較少，她又指撤辣令樓宇短時間增加供應，加上利息也高企，可能令市民供樓壓力增加，而減稅3,000港元對中產幫助不大。