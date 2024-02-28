撤辣即有樓盤反價　被問樓價會否下跌　政府現時供求平衡

有指今日(28日)下午港九有不少區域的樓盤即時反價，亦有學者指即使撤銷辣招，刺激短期交投，但樓價下跌的趨勢仍然會持續。

被問及會否擔心樓價會向下，政府指樓宇管理需求措施當年引入時，主要因為住宅市場供不應求，但經過當年以來檢視住宅物業市場情況已經不同，目前樓宇供應比較充足，以興建但未售賣的樓宇達到2萬間，而且申請買樓花的樓宇也有2萬至3萬間，未來3至4年住宅樓宇的供應達到10.9萬間，因此供求趨向平衡。

政府認為在此情況下撤銷辣招，讓市場正常運作比較合適。政府又指早前有過分悲觀的情緒，「其實冇必要」，認為要對香港發展有信心。

預算案公布後地產股急升，業界亦認為政府回應訴求，被問到為何政府不幫助首次置業者上車。政府指金融管理局同時間放寬買樓按揭成數，政府房屋政策下未來幾年資助房屋供應會盡力增加，但政府指做地需要時間，因此供應未必在此階段能夠立刻供應，政府保證在住宅供應市場，不管是出租公屋還是不同形式的資助出售房屋，力度均會達標。

有指港股悲觀情緒十分嚴重，詢問預算案有否即時強心針打給港股，例如下調股票印花稅。政府指下調股票印花稅與股市交投量未必有必然關係，參考上次印花稅下調後股市表現，政府指股市流動性的影響因素十分多，如其他收費，因此政府認為需要一籃子因素推出措施，政府認為針對提升市場的質素，股市會是「另外一個模樣」。

政府又指股票市場和樓宇市場十分不一樣，政府研判和處理方式都要有針對性。