被質疑連續8年估錯數　政府辯稱財赤較預測多　因去年買地急降

香港財赤連續兩年逾千億港元，有人質疑政府連續8年幾乎每年估錯數，政府回應稱，2023至24年的赤字約1,016億港元，較去年估算多500億港元，主要因為去年資產市場十分差，因此賣地收入急劇下降，印花稅亦隨之下降，但政府指經濟增長估算和真正的結果接近。

被問到撤辣能否令發展商投地和市民置業的信心在短期內能夠扭轉，政府指預算案有多項措施穩住市場信心，未來會大力推動香港經濟往前發展，短期內會借助旅遊業拉動其他產業發展，中期內招商引資進展也不錯，政府指目前為止已成功招徠40多間企業，累計投資有約400多億港元，創造13,000多個崗位。政府又指高才通人才有一半以上結婚，就業上超過一半來港半年後受聘，收入中位數約5萬港元。

政府指大約2028年至29年香港可以恢復盈餘，被問到是否連續四年政府均要面對赤字，是否現時屬於結構性財赤。政府指過去數年因為疫情，導致開支大增，而今屆政府上任後第一年已經將開支壓縮約10%，而收入和支出要恢復平衡，並不能一蹴而就，透過不同措施逐步收窄赤字。

被問到為何認為2027至28年盈餘能夠恢復水平，以及會否擴闊稅基及稅種。政府表示投資收益在二四至二五年較高，是因為將之前在未來基金所賺取的款項撥入，往後每年會維持300至400億，而開支由24%減至20%，而收入則由20%增加至22%，逐步收窄赤字，令最後能夠平衡預算，亦避免造成對工商業及市民的負擔。

被問到發債是否恒常措施紓解財困，政府指發債主要目的為收集資金，推動包括北部都會區等發展項目，而政府的利得稅收入及薪俸稅收入，每年均有所增長，而土地收入在2023至24年是特殊的情況，因此發債並非為支持日常開支，而是為了投資基建項目。

有人質疑現時是否發債的好時機，而未來5年香港債務率在9%至13%，政府指發債會留意市場利率走勢，以及是否有其他機構同事發債令市場較為擠擁，因此政府只發債有足夠空間和靈活性，以受市民歡迎的零售債券，政府這些債券能夠讓市民有穩定收入的安全投資選擇，另一方面亦可以參與香港的基建項目。政府表示香港借貸比率是根據債務以及生產總值比較，因此政府形容香港的借貸水平非常穩健，以及有非常大空間增加。