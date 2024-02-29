東方日報A1：水浸眼眉才撤辣　復甦時機枉糟蹋

本港住宅樓價不斷插水，業主一殼眼淚！本報早於4年前便指出實施多年的樓市「辣招」已不合時宜，在樓市下行期間維持只會阻礙復甦，應該馬上撤辣救市，惟港府將良言當作耳邊風。直到現時樓市冰封，水浸眼眉，港府才於昨日宣布全面撤辣，買家不需再繳納買家印花稅、住宅物業額外印花稅及新住宅印花稅。當局指，現時撤辣是因為樓市市況轉變，又認為撤辣可穩住信心。不過，各界齊聲批評當局撤得太遲，糟蹋復甦時機，直言現時樓市「油浸都唔肥」，對後市重拾升軌未感樂觀。

港府當初推出樓市辣招，目標是打擊短期炒賣活動，但近年炒樓現象有明顯變化。以去年為例，住宅短期轉售宗數佔交易總數的0.9%，遠低於引入額外印花稅前的20%；而涉及非本地公司購買住宅的宗數維持在低水平，佔交易宗數的0.8%，遠低於引入買家印花稅前的4.5%；同期涉及香港永久性居民買家的住宅物業交易中，97%個案的買家在取得有關住宅物業時沒有擁有任何其他香港住宅物業，較推出新住宅印花稅前的75%顯著為高。

樓市數據並非近期發生變化，由2020年2月到今年的4年內，樓價因應疫情及移民潮等多項因素，由過往高峰持續下跌。有地產代理數據顯示，按周樓價表現的相關指數，由2020年2月時的178.84點，跌至今年2月的145.12點，代表樓價於過去4年跌接近20%。

本報4年前提出全面撤辣要求，但港府當時充耳不聞，堅持稱即使住宅物業市場自2019年6月起大致淡靜，但當時樓價仍與一般市民的負擔能力脫節，有需要維持「辣招」。

但當局「不撤不撤還需撤」，財金官員昨便「改口」稱考慮到當年推辣招的背景，現時樓價已無急升情況，供求比較平衡，故以往控制交易的政策可以撤銷，交由市場自由發展。官員更估計撤辣後，相信對樓市「有穩住信心作用」。至於撤辣後穩定信心指標是甚麼？消息人士指樓市表現不應看短期，因為會受氣氛影響。

各界雖然樂見當局肯撤辣，但直言已錯失大好時機。地產建設商會執委會主席梁志堅形容現時撤辣「遲到好過無到」，因為一旦銀行大量追收買家的按揭貸款，屆時本港經濟將難以翻身。但他強調樓市信心需時重建，對後市不敢過分樂觀，預測樓價短期不會大幅上升。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強狠批，「拖足4年先撤辣係為時已晚！」他形容現時樓市一潭死水，即使撤辣亦對樓價幫助有限，當局要水浸眼眉才去撤辣已太遲。他估計有意置業的市民仍抱觀望態度，憂慮此刻入市會變負資產，或待美國減息才會入市。

身兼行會成員的議員林健鋒則指，現時樓市「油浸都唔肥」，撤辣很重要，對於會否因此令炒風重現，他認為不應害怕那麼多，待市道穩定，各方面都會水漲船高。議員田北辰亦批評當局現時才撤辣已經太遲，認為港府推行政策時需要看準時機，否則只會引人詬病。

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