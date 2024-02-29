赤字持續本年度錄1016億元　財金官員稱支援政策「會忍手啲」

政府昨日(28日)發表新一份財政預算案，預計本年度綜合赤字為1,016億港元，財政儲備在今年3月31日預計為7,332億港元。財金官員今日(29日)出席電台節目時聲稱，對未來2027/28年度會有盈餘預算「有信心」，認為目前樓市仍調整中，稍後發展商要補回土地儲備。被問及屆時如果不能達到盈餘是否仍符合《基本法》第107條量入為出的原則，力求收支平衡，避免赤字，以確保公共財政的韌性和可持續性。財金官員指考慮不能單看一至兩年，強調經濟有周期，如果經濟「麻麻地」，政府過去幾年推出逆周期措施及紓困項目力度大，現時經濟開始改善，支援政策「會忍手啲」。

被問及對未來經濟會否過分樂觀，財金官員稱，相信地緣政治挑戰會長期，但美國減息方向確定，而內地經濟亦正「穩中向好」，中東亦正分散投資，相信只要找到方向，做到背靠內地，聯通國際就可以。對於有意見質疑政府以發債應付開支，陳指政府發債不作政府開支，而是用作「投資未來」發展基建投資北都，強調借貸比率在國際間仍十分低，借貸比率在2028/29年度僅佔GDP13%。

談到2元乘車優惠當初是否知道不能持續，財金官員指香港高齡化快，公共交通工具有收費調整，對政府有負擔，所以要找一個方向令他可以持續。被問及受惠人數會否改變，財金官員重申無意改動受惠年齡。

巿民麥先生質疑2元乘車優惠降低至60歲，是財金官員任內時的決定，為何以當初未有預料人口老齡化。財金官員回應稱，當年決定當局有考慮到相關問題，不過當局要「與時並進」，考慮人口高齡化導致交通加價，所造成的額外成本，重申當局有就人口高齡化問題作「測算」。

談到無消費券和消退稅會否令市民消費更謹慎，財金官員相信市民是否消費視乎經濟環境和收入收況，同時視乎市民是否開心「有咩選擇」，既然經濟陸續向好，市民入息有增加，當局亦會提供好玩的地方讓市民留港消費，使消費增加。