樓巿全面撤辣　巿民指政府後知後覺　質疑「仲有咩人有意買樓」

新一份財政預案昨日(28日)出爐，財金官員今日(29日)出席電台節目期間，巿民紛紛質疑新一份預算案措施，市民黃小姐指早前樓價跌令她惶恐，無信心外出消費，如今政府終於將樓巿撤辣，但認為政府「後知後覺」。市民姚先生則指，香港問題在於「貴」，政府即使撤辣「樓價唔會升」，目前經濟仍是差，「中產啲人都走晒啦」，質疑「仲有咩人有意買樓」。

市民陳先則稱，撤銷樓市印花稅對樓市有作用，但為何不撤銷股票印花稅，認為撤銷股票印花稅，才能有助香港在國際間增加競爭力。另一名市民陳先生則指，早前減股票印花稅，市場交投量增加，認為應進一步減股票印花稅。而市民黃先生則建議效法美國收海外投資者「股息稅」，指美國收股息稅同樣收入很高。財金官員就股票印花稅問題回應指，股票印花稅不值得完全取消，認為是重要收入來源，至於股息稅，要兼顧多個因素。財金官員稱，影響股票市場有多方因素，有投資氣氛有資金流，過去一段時間有歐美資金流走。他強調股票市場最重要為提升經濟力，包括成效成本、有好的公司上市，提高吸引力、提高股票市場流動性。

有市民質疑政府推行優質地段興建公型房屋，又質疑政府選擇推遲交椅洲人工島填海工程是否受到發展商界壓力。財金官員解釋指，社會有意見認為同一區有公屋，有豪宅可以有多元性，當局利用優質地段建公屋有上述考慮。至於推遲人工島填海工程，財金官員指，政府下定決心要令房屋供應充足，過去一段時間土地供應不足，令樓價急升，當局要確保供應會有兩大項目，一是北部都會區，一是交椅洲填海，重申正全力推展北部都會區，交椅洲則正進行技術研究，不過認為可連同技術研究以及兼顧政府財政狀況，強調一定會做。他續重申明日大嶼正進行，會研究對環境生態，空氣質素是否影響，如有政府會有「緩減措施」，同時籌集資金上要想辦法。