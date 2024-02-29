香港故宮下月首推圓明園特別展覽　逾190件文物重現園居輝煌

香港故宮博物館開館一年半，接待超過210萬訪客。館方今日(29日)宣布今年各展廳的展覽陣容。當中包括在下月20日至8月12日將推出首個大型特別展覽為「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」，展覽將展出逾190件與圓明園相關的重要文物，涵蓋書畫、器物、燙樣(建築模型)等，重現這座清代著名皇家園林昔日的輝煌。展覽介紹園林佈局的象徵涵義、時令節慶的豐富活動，以及皇室成員的園居故事和藝文雅趣全面呈現圓明園的面貌，讓觀眾對中國園林藝術有更深入的了解。

博物館將在6月舉辦大型法國服飾特別展覽，展示200多件18世紀至20世紀初精美絕倫的男女服裝、珠寶與飾物，探索法國時尚百年來的演變，以及服飾和身體的關係，展覽也特別展示了法國與世界各地在服飾文化方面的聯繫，例如中國絲綢之運用。之後，以17至18世紀中法文化交流為主題的特別展覽將於12月揭幕，探討中法兩國在宮廷文化藝術領域交流互鑒的一段重要歷史。

除了以上兩個特別展覽，還有多個新主題。展廳6在下月15日將有全新專題展覽「樂藏與共——香港故宮文化博物館首批受贈藏品展」將展出約100件重要館藏，表彰捐贈單位為弘揚中國文化藝術作出的貢獻。透過展覽，觀眾不但可以欣賞捐贈人收藏和藝術創作的故事，還可了解展品重要的文化及歷史意義，以及中國從新石器時代至 21 世紀的輝煌藝術成就。展廳3在7月推出香港首個聚焦故宮博物院藏明代御窯瓷器的大型專題展覽，藉展示明代御瓷精品，講述明代宮廷生活與歷史的故事，彰顯御窯工匠的超凡技藝。展廳5在9月呈獻中國古代及當代藝術中動物形象專題展覽，展示以動物為主題的文物以及當代藝術作品，開啓古今之間的藝術對話。

博物館9個展廳中7個現正開放，各有不同主題展覽，市民可購票觀展。標準門票成人票價為60港元，特惠票價（小童、長者、殘疾人士等)為30港元，標準門票僅可前往展廳1至展廳7。特別展覽門票成人票價150港元，特惠票價75港元。