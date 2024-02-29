東方檢舉YouTube色情片　10條淫片涉裸露性器官只評II級不雅

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量有問題影片，色情、暴力、血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)繼去年12月21日後，再分別於2月7日及23日，再度就以上多個問題分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，共舉報10條涉及色情及不雅的影片。淫褻物品審裁處今日(29日)公告，將本報檢舉的全部10條影片，一律評為暫定類別屬第II類物品(不雅物品)，確保18歲或以上人士才能觀看影片。

東方最新於今年2月兩度去信多個部門，要求跟進YouTube上充斥色情成分及涉及大量祼露影片。本報於2月7 日及23日，合共向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉10條不雅影片，前5段影片包括裸體度假村、女性陰部進行整型手術的特寫影片、男士脫陰毛、涉及女性祼露胸部及男女玉帛相見的短片，以及女性裸露身體被塗上顏料的派對影片。

至於2月23日的5段影片，則包括多名女子在鏡頭脫衣至全裸，更會不時自摸身體及開大腿展示陰部；也有少女赤裸上身穿乳環的過程，特寫乳房並無打格；有女模特兒拍攝裸照，時而在椅子上張開大腿展示陰部；也有少女在樹林拍裸照，赤身露體在樹上爬來爬去及展示陰部；而最後的影片是大特寫女性陰部剃毛過程，期間多次特寫陰部，裸露程度令人咋舌。

就東方的檢舉，電影、報刊及物品專員申請評級，淫褻物品審裁處今日在報章公告，以上10條影片全部被評為暫定類別：第II類物品(不雅物品)，採取措限制措施，確保18歲或以上人士才能觀看影片。不過，本報發現即使這些影片已被評級，惟今日仍可未下架，而部分影片涉及性器官特寫，以至女性意態撩人等色情畫面，但淫褻物品審裁處卻只將所有影片評為第II類不雅物品，而非第III類，一律禁止發布的淫褻物品。

曾任淫審處審裁委員達18年的香港教育政策關注社主席張民炳指，被評為第II類不雅物品，最高判罰為款罰100萬港元及入獄1年，惟以往的案例大多罰款了事，絕少監禁，故若有人刻意去用影片作招徠及影響青少年心智，當局應檢視刑罰的阻嚇性，若判處相關發布人監禁，相信可加大阻嚇件用。至於要達第三級門檻，一般涉及直接性交或嚴重性虐待，以至在鏡頭面前砍頭等極端暴力情況，該類判罰最高為款罰300萬港元及入獄3年。

不過，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，若片段去到展露性器官就一定屬三級，正如大多三級電影那樣，而YouTube片的接觸層面更廣，淫審處只將這些影響片評為二級是不妥當，或反映審裁委員質素良莠不齊，不排除部分人士沒有以捍衞青少年免受色情物品荼毒為使命，甚或有人本身對的態度較開放，與香港人的傳統價值觀不同，故評級與大眾期望出現頗大落差。