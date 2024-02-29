議員憂公共財政可持續性 恐政府收費上調陸續有來

港府昨日公布新一份財政預算案，立法會財委會今日（29日）討論有關事宜。有議員質疑日後公共財政的可持續性，亦擔心政府收費上調將陸續有來。議員周文港關注公屋加租，和提升大學學費會否「陸續有嚟」。財金官員回覆指預算案未有提出大量加費，是因為不論公屋租金，抑或大學學費收費都有現行機制處理，將按既定機制處理和公布，重申並不會因周期赤字要指示增加收費。

議員管浩鳴則指老年人口增加，交稅人口必言會減少，問到當局將如何處理龐大的醫療和社福開支，政府財政是否真的樂觀。財金官員回覆指，人口高齡化為全球先進經濟體面對的挑戰，但目前要給予時間相關政策局研究，重申問題「不能迴避」。

對於港府大花筒，勞工界導員林振昇歡迎政府檢視政府工程緩急先後，因為不少工務小組委員都認為工務工程昴貴和質疑必要性，問到政府會否設定工程上限數目，令議員可以更有目標和清潔共可節省多少金錢。

至於財案演辭指交椅洲填海會配合公共財政情況，林振昇質疑當局是否為交椅洲填海退場「鋪路」，抑或數年來不會就交椅洲填海有大動作，認為新一份財案在支援長者和婦女未有太多動作，為「舊酒新瓶」，問到政府多出的資源能否用作支援長者和婦女。

財金官員回覆指工務工程成本控制重要，所以當局有控制工程成本辦公室審視工程預算，而有關辦公室除控制預算外，亦會提出替代方案節省開支。他又承認未來工程開支會是高峰期「如果唔加以控制都過千億」，認為如果太多工程同一時間上馬「會令建築成本夾咗上去」，對香港未必有好處，因此有必要排優次，經檢視後工務工程大約開支將維持每年900億，但重申「交椅洲人工填海係必定會做嘅」，而且有不少投資者有興趣。