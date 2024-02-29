13歲童被摑視網膜脫落　聲請漢拒認罪　案件排期5月7日開審

香港穆斯林委員會在社交平台交代一名13歲巴裔男童被掌摑的經過。

13歲巴裔港男童疑因學習《可蘭經》期間讀錯了經文，遭有份教授他的巴籍聲請漢掌摑，男童最終視網膜脫落。涉案聲請漢被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪，案件今（2月29日）在東區裁判法院再提堂。被告否認控罪，裁判官把案件排期於5月7日開審，期間被告續准保釋。

35歲被告KHAN Shahzad，來自巴基斯坦，以免遣反聲請留港，控罪書上報稱無業。據了解，他聲稱在案發地點義務教學。被告被控於2023年8月5日，在香港島鰂魚涌英皇道 1048號至1056號益發大廈地下Madrasa Taleemul Furqan Islamic Union非法及惡意傷害X。

被告今否認控罪。控方指將會依賴6名控方證人證供、男童X的醫療報告、被告的警誡錄影會面供詞及被告的WhatsApp錄音訊息。辯方則稱，擬對後兩者提出爭議。裁判官指預計審訊需時3天，並將以英文審訊及安排傳譯協助，X亦會以視象形式作供。

案件編號：ESCC 1738/2023