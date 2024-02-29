維港月月辦煙火和無人機表演　議員憂「幾燦爛都會悶」

港府新一份財政預算案宣布將向旅發局撥款10.9億，每月在維港舉行煙火和無人機表演，及重塑幻彩詠香江。立法會財務委員今日（29日）討論有關事宜，有議員指政府內部曾試過有部門不願意「認頭」承擔責任的情況，擔心放煙火活動會欠協調「令錢唔係用得其所」，又擔心「煙花幾咁燦爛，都有悶嘅一日」，政府會如何提供新鮮感。

議員陳家珮指雖然煙火比煙花平得多，但認為100萬元屬不少的公帑，問到有關活動會否經由盛事統籌協調組完成，指自己早前在討論避風塘的委員會開多次會議都無部門願意出嚟「認頭」，擔心到時放煙火無人願意認頭「令錢唔係用得其所」。

議員鄧家彪指「放煙火每次只係百零萬，好過用唔知使幾多錢，去請個國際巨星，表現又唔知點，亦唔係每個人受惠」，相信吸引旅客來港和帶動餐飲業界值得肯定。財政司副司長黃偉綸指現時有主題樂園晚晚放煙火，不少人都願意留下來欣賞，目前協調工作主要交由旅發局處理，如果有問題，盛事統籌協調組會願意提供協助。

議員陳凱欣則指「煙花幾咁燦爛，都有悶嘅一日」，問到政府會如何提供新鮮感，以及控制開支，又問到政府能否豁免本地居民酒店房策租稅，因為現時都有不少市民「staycation 」。財金官員指酒店房租稅會向所有住酒店的人徵收，不會區分本地市民或外來客人，而煙火僅為吸引旅客的產品之一，基本思路為提供更多活動，重申不會千篇一律，會提早公布活動時間。

陳凱欣逐追問政府會否「自相矛盾」，酒店房租稅，會否打擊有意來港的過夜旅客，甚至本地旅客。財金官員認為在酒店房租佔整體開支當中增加約60元的酒店稅，整體加幅佔整體開支小於1%，因此相信影響不大。