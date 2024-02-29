調查指逾50%青年怕網上「放負」　團體籲慎防焦慮

不少青少年愛在社交媒體「打卡」，但又擔心在網上「放負」。

不少青少年都愛在社交媒體「打卡」。有青少年服務的機構今日（29日）發表青年「網絡形象與情緒健康」問卷調查，發現近70%青年希望在社交媒體予人正面感覺，逾50%受訪青年不願在社交媒體上表達負責面情緒，反映他們對在網上表達情緒有顧慮。香港青年協會督導主任陳英杰認為，青少年極重視自己的網絡形象，提醒青年網絡形象只佔個人生活一部分，若因為擔心網絡形象而感到抑鬱、焦慮或失眠，便得不償失。

香港青年協會「uTouch網上青年外展服務」在今年1月進行問卷調查，收回共1,651份有效問卷。調查發現，有58.1%青年會先修飾言論才上載內容到社交媒體，而有55.9%青年會在意別人如何看待自己分享的內容，故69.3%青年在發布貼文前會花很多時間去思考內容，並且有70.5%青年會避免別人對自己分享的內容有負面感覺。

而在不願意網上「放負」的受訪青年當中，其49.4%受訪者稱不想向他人透露或散播負面情緒；21.3%受訪者指帳戶中的人並非自己全部都熟悉或現實生活的朋友；有13.8%人士更害怕他人會批評或胡亂揣測自己。

陳英杰認為，青年重視個人的網絡形象，因為網絡對他們的自我評價及情緒健康產生重大影響，他特別提醒青年要加強了解自己，欣賞個人優點，接受自己的不完美；而在社交媒體也可成為抒發情緒的方式，但需考慮網絡社群是否能夠包容和接納情緒宣洩。

而對於部分因網絡與現實形象存著落差，而受情緒困擾的青年，社工鼓勵他們善用社交媒體表達真實情緒，不要害怕「放負」，並定期進行數碼排毒，離開社交媒體一至兩天，參加放鬆身心的活動。