兩專業人士墮騙局　共失逾千萬港元

執法部門近日接獲兩宗大額騙案，分別涉及投資和假冒官員騙案，受害人均是高學歷專業人士。據悉，於2023年12月中，騙徒透過「LinkedIn」聯絡一名60歲男子，並自稱是投資專家，接著他們透過「WhatsApp」聊天。 隨後，騙徒誘騙受害人透過從Apple App Store 下載的虛假投資應用程式「Eikrt.me」並投資加密貨幣（USDT）並承諾會賺錢。於今年1月5日至6日期間，事主曾兩度向騙徒所提供的銀行帳戶轉帳共80萬港元，以充值其帳戶。

隨後，他成功從該應用程式中提取了所謂的303,900港元投資收益。由於確實收到了金錢，事主因此相信該投資程式是真實的，並且繼續投資，不疑有詐。於年1月13日至2月21日期間，事主進一步將大約港幣900萬港元轉帳至騙徒所提供的10多個銀行帳戶。至本月22日，事主無法從應用程式取回資金，而騙徒亦無法聯繫，懷疑受騙，於2月24日報案。

另外，一名55歲任職會計師的男子於2023年11月22日，接獲一名自稱為內地國家安全人員的騙徒來電，指控他因發送有關日本核子污水處理煽動訊息，違反國家安全。事主否認了這項指控。騙徒後來將電話轉給另外兩名騙徒繼續對話。騙徒指示事主購買一部新手機，並利用「Telegram」進行溝通，並定期報告其行蹤。騙徒也指控事主參與國際金融詐騙案，並要求提供擔保費供調查。

於2023年11月至2024年1月期間，事主依指示新開了兩個銀行帳戶，並將合共逾340萬港元透過支票存入該兩個銀行帳戶。事主也向騙徒提供了該兩個銀行帳號和密碼。 其後，騙徒進一步要求事主將額外約40萬港元的擔保費轉入一個內地檢察官的銀行帳戶以證明自己無罪，事主毫不懷疑，並在網上轉帳。當事主發現 Telegram 上的所有訊息都已刪除時，才知自己被騙。事主的兩個銀行帳戶被封鎖了，他無法檢查餘額，遂報案求助。