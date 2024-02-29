YouTube淫片評二級僅供18歲以上人士觀看　議員指限制措施形同虛設

東方是次檢舉的10條涉及裸露及意淫行為的YouTube影片，雖獲淫褻物品審裁處評級，惟展示性器官等極度露骨的片段，卻全部評為II級不雅物品，意味着未能禁止其播放，相關影片發布人只需加警告字眼，或用戶以一個成人的帳號登入YouTube，已可盡情觀看此類影片。有議員認為做法形同虛設，對於心智未成熟的兒童遺禍極深，理應進社會企業責任，立時將相關影片下架。

按照《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章），管制內容屬於或含有淫褻或不雅資料的物品，並規管公開展示的不雅事物。除香港警務處及香港海關外，電影報刊辦亦是負責執行《條例》的部門。《條例》就在香港出版或公開展示內容帶有淫褻或不雅成分的物品作出管制，包括在互聯網上發布的物品。

當中，今次被評級的10條影片，全為第II類（不雅）物品，不得向18歲以下的人士發布；發布第II類物品時，必須符合若干法例規定，包括以封套把物品密封，並在物品的封面及封底印上《條例》所規定的警告字句，封面或封底須載有出版人資料。

不過，東網記者發現相關影片並無於標題或影片開始之前，加入任何提醒字眼，雖然YouTube要求觀看人士必須年滿18歲才可觀看影片，惟記者只要登入個人帳號，則可暢通無阻地看該類影片，不排除有未成年人士以成年人帳號登入，或用其父母已登入的電腦作瀏覽，對於阻止影片對未成年人發布的作用有限。

議員江玉歡指，現時虐待兒童不再限於身體上，而此類有意淫及裸露成份的影片，絕對影響兒童心智，可謂毒害兒童。現時互聯網發達，很多兒童都擁有自己的平板電腦或手機，要登入觀看此類影片可謂輕而易舉，故提醒警告等字句形同虛設，反而可參考部分先進國家修訂法例，賦予境內執法部門更大權力，可直接指示境內電訊商就某些不良影片直接下架，而YouTube作為一個國際企業，亦應就相關影片進行審視，確保兒童得到保護，而非放任這些影片在網上流通。