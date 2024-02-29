康宏3前職員串謀證券公司總經理詐騙罪成判囚　4人不服定罪上訴

康宏環球(前稱康宏金融控股，下稱康宏)2名前高層及1名經理，被指在發行配售債券時，串謀一間證券公司的總經理，表面上安排該證券公司處理配售事宜，但隱瞞實際配售由康宏的關連公司進行，並支付其中96%的佣金給康宏的關連公司，涉款4,960萬港元。上述4人被廉署控告兩項串謀詐騙罪，經審訊後被裁定兩罪罪成，被判囚4至7個月，其中2人獲准緩刑18個月。4人不服定罪，向上訴庭提出上訴；律政司則認為刑期過輕並提出覆核，上訴庭今（2月29日）開庭一併處理，預計需時兩天。

4名上訴人依次為康宏前行政總裁麥光耀(49歲)、康宏前首席財務總監陳麗兒(51歲)、康宏前經理黃淑安(44歲)，以及鼎成證券有限公司（下稱鼎成）總經理李易明(53歲)。4名被告被控於2014年6月1日至2017年4月27日，串謀詐騙康宏理財控股有限公司(康宏之前名稱)、其董事局及潛在投資者。麥陳黃3名康宏前僱員則另被控於2014年6月1日至2016年1月31日，串謀詐騙聯交所，即隱瞞康宏証券為實際配售的代理。麥被判入獄7個月，禁止擔任公司董事3年；陳被判囚5個月，緩刑18個月，禁止擔任公司董事兩年；黃獲判囚4個月，緩刑18個月；李獲判囚5個月。

定罪上訴方面，上訴方指原審時控方案情t並無清晰指出在何基礎下上訴人才需作出披露。直至案件上訴時才得悉基於該些屬或可能屬關連交易、或發現交易有利益衝突時，麥等人才有披露責任。但現時證據顯示相關交易非關連交易。而且原審時控方亦沒有證據證明董事局不同意相關安排。至於有否利益衝突方面，原審法官裁決時完全沒有分析相關事宜，故上訴庭不應重新作分析。

案件編號：CAAR19，CACC 239/2021