港府稱酒店房稅僅佔微少開支　煙火支出會尋找商業贊助

政府積極振興旅遊、舉辦盛事，以刺激經濟。有財金官員今日(29日)到立法會就財政預算案作出簡報，有議員質疑徵收酒店房租稅，不利吸引過夜旅客，呼籲政府三思，又關注到放煙火的開支，能否找贊助商分攤；亦有議員建議劃出供巿民一起放煙火的區域。當局回應指酒店房租稅只佔旅客微少開支，旅發局會就煙火的支出而尋找商業贊助，基於安全考慮，不會容許巿民同放煙火。

旅遊界議員姚柏良形容旅遊業目前是拼復甦的階段，然而預算案建議徵收酒店房租稅，業界皆感錯愕，擔心不利吸引過夜旅客，呼籲政府三思，明白政府要開源，但質疑有關徵稅是否最佳選項，業界亦關注到酒店房租稅，會否涉及服務式公寓。姚又指煙火或無人機表演雖可提升氣氛，然而旅客不是長駐香港，盼煙火匯演能有贊助而毋須使用公帑。

議員梁文廣詢問當局，進行煙火匯演可否同時劃出，供巿民一起放煙火的區域，以加強參與度，讓巿民和遊客都成為煙火匯演的一部份，大家都可以盡興而歸，畢竟巿民已許多年不能放煙花。梁又指必須善用海濱資源，但水質要改善，畢竟傳來異味會非常掃興，亦會損害香港形象。對於今次預算案，梁說同巿民期望有落差，冀未來經濟好轉，政府財政穩健之後，可以多給巿民一些「甜頭」。

議員田北辰指盛事經濟是一劑良藥，但社會關注頻密地放煙火和無人機，將來效果如何，其實大家心裏有數。田說自己曾多次提出，建議政府在欣澳填海興建賽車場等多用途場地，既可以舉行體育活動，又可進行超大型演唱會，完全可配合盛事經濟，可是有關建議，政府避而不談，質問財政司會否向特首反映，年底前就有關建議作出表態。事關賽車場的主張，迎合政府「做大個餅」的願景。

財金官員回應指，有關酒店房租稅是是根據酒店房，而不是住客的類別，因此長期居住的住客都要繳交。在考慮酒店房租稅之時，環顧其他城巿都有類似稅項，據旅發局數字，過夜客在港消費7千多港元，當中約2千港元用於住宿，有關稅項只佔旅客少於1%的開銷。認為目前需打造更多良好體驗和旅遊產品，讓旅客感到愉快。煙火方面，旅發局會尋找商業贊助，期望不是每一次放煙火都是由政府找數。對於巿民同放煙火的建議，因安全考慮，現時政府不會接納。海濱方面，啟德將有海濱段落落成，西九龍亦做了大量處理污水的工夫。

有關欣澳填海興建多用途場地的建議，財金官員表示，已經有同事跟進研究，又強調政府重視議員的意見，至於具體研究結果會牽涉許多層面，會適時就著不同項目表達政府的看法，不過現階段難以承諾可在年底就有關建議表態。