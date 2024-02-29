2元乘車優惠年內完成檢討　議員倡巴士分段收費

兩蚊乘車優惠被濫用的問題早前惹起爭議。港府昨(28日)公布將在年內完成檢討兩蚊乘車優惠，以及「公共交通費用補貼計劃」的檢討。立法會財委會今日（29日）討論有關事宜。有議員指不小長者對檢討感憂慮，認為兩蚊乘車問題不在長者，而是巴士公司，質疑其巴士，倡政府要求巴士分段收費勿當政府為「水源」。

議員鄧家彪指兩蚊乘車被人指濫用，關鍵非搭車的長者，而是巴士公司，指「地鐵咪均真，我呢個站入閘，呢個站出閘，咁我咪計返個程數里數，接個實際長度去收費囉」，直言應要求巴士公司分段收費，應該在巴士落車門附近放八達通機，而「唔係當政府喺一個水源咁收錢」。

另一議員李世榮同樣指有不少長者對於檢討兩蚊乘車優惠感到十分憂慮，又關注社福開支情況，並關注政府會如何朝內地安老進發。立法會福利事務委員會主席管浩鳴則關注社福界開支再削減多1%，期望政府未來可與小型社福機構商討協助方案，擔憂削減資源會對他們有明顯影響。

財金官員回覆3人重申，檢討相關計劃「不急於一時」，強調優惠不會取消，又表示會將鄧意見轉交勞福局。他亦提到鼓勵及支持「老友記」到大灣區安老，但現時香港的安老服務的確不足夠，故政府必須投放更多資源。不過在節省開支一事上，他就稱「唔好意思啦，我哋都要一視同仁」，但強調政府會對較小型的社福機構有適當的額外支援，確保對基層市民有保障。