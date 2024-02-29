陳沛敏續作供　指黎智英設「飯盒會」下達編採指示

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（29日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、《蘋果日報》前副社長陳沛敏，繼續以從犯證人身份出庭作供，接受辯方盤問。陳沛敏說，黎智英「好有自己睇法」，「飯盒會」上黎會下達編採指示，雖然員工之間會討論，最終都是由黎智英一錘定音。

辯方指，黎智英設「飯盒會」，是為了收集不同員工的意見。陳沛敏回應說，她認為黎智英開立的原因，更多是他想講他的生意理念及談論時政。陳同意，黎智英關注報章內容，冀改善業務，而「飯盒會」前，黎智英會問出席者有沒有意見，並為會議訂下主題框架。不過，陳形容黎智英是「好有自己睇法嘅人」，如果想講，他會「講多啲」；沒有興趣就會輕輕帶過。

辯方續稱，「飯盒會」目的不是讓黎智英下達編採指示。陳稱不太同意，因討論改善業務方法時，難免觸及編採指示，例如論及2019年反修例事件時，黎智英不會指明要訪問某個示威者，但會講及報道方向，想知這些人的心聲。黎亦會表明欲找甚麼類型的人在論壇版寫文，及想找人多談隱瞞新冠疫情的事宜。

陳坦言，黎智英作為老闆，他在會上同意了甚麼，他們就會跟進；相反，若黎覺得毋須要的事，他們就不會特別跟進。黎形容黎智英某些時候較強勢，討論過後都是由黎一錘定音。會議後，她或本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，會將黎智英同意的事及會議重點列出作為紀錄。辯方盤問到尾聲，料明天會完成盤問階段。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022