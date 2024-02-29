去年第四季勞動人口錄逾381萬人　較上季減2.18萬人

政府統計處新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》今日(29日)出爐。報告顯示，本港2023年第4季的勞動人口數目為381.25萬人，較上季減少2.18萬人；若與2022年同期比較，則減少3.48萬人。

報告續指，去年第四季的勞動人口參與率為57.3%，較上季及2022年同期分別微跌0.5%及0.7%。統計處表示，在2022年第4季至2023年第4季期間，男性的勞動人口參與率持續高於女性勞動人口參與率，撇除外籍家庭傭工後，女性的勞動人口參與率則更低。

至於本港去年第四季的就業人數則錄370.68萬人，與上季的372.03萬人比較，減少了1.35萬人；若與2022年同期的372萬人比較，則減少了1.32萬人。而去年第四季就業人士的每月就業收入中位數，繼續與上季相同，為2萬港元；與2022年同期比較，則增加了900港元。

失業方面，去年第四季經季節性調整的失業率為2.9%，較上季微升0.1%，惟與2022年同期比較，則大跌0.6%。至於去年第四季失業人數則錄10.57萬人，較上季減少8,300人；與2022年同期比較，則大減2.15萬人。按以前從事的詳細行業劃分，去年第四季失業率較高的行業分別為樓房裝飾、修葺及保養、住宿及膳食服務、製造、建造業等。