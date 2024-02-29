賠償事件繼續鬧大　澳門賽馬從業員去函求助　公開信揭帳目混亂

一眾騎師自2005年跑獲第4、5名應得之獎金卻不獲發放。

澳門馬主群組早前對澳門賽馬會拒絕賠償，提出公開控訴。一班為澳門賽馬會服務之賽馬從業員今日(29日)亦會效法一眾馬主，去函澳門特首求助。公開信的內容中有提及澳門賽馬會在賽事編制上，剋扣現役騎練收入，有不少帳目相當混亂等的情況。

雖然在早前政府舉行澳門賽馬會停業發布會，亦有強調會方承諾將會遵照勞工法例，對旗下員工作出妥善遣散安排，然而一眾馬房員工，繼續承擔高風險工種之外，會方最終停擺，對持有澳門身份證的員工，作出最高賠償金額上限25萬澳門元，而持有入境工作証之外勞人士，更只獲發最近3個月平均數的3日薪金補償。

在近年裁員潮不斷情況下，目前於馬房內照顧馬匹的賽馬從業員，大都剩下一班年資較長的員工留守崗位，如今將會喪失終身職業，最終只換來工作證到期的自然流失，甚至只得3日的補償，對於一眾外勞員工甚至乎馬主的不公平對待，澳門賽馬會不近人情做法，良心企業形象蕩然無存。

公開信提及不少帳目混亂，其中包括騎練違規，需要繳交罰款所設立之基金，用作日後因賽事中嚴重受傷或因身亡事故的恩恤金，專營權以來累積逾35年的金額，尚有馬房因馬口不足而不設副練一職，就副練原本於賽事中獲取0.2%的獎金，並非按照比例由馬房攤分。另外，一眾騎師自2005年跑獲第4、5名應得之獎金卻不獲發放，幾筆可觀銀碼，究竟如何善後，完全欠缺透明度。

澳門賽馬從業人員期望喚醒澳門特首注意，進一步審視問題的嚴重性，能夠伸出援手，並且呼籲澳門賽馬會於下月10日前回應事件，以公開、公平、公正態度，通知旗下每一位從事人員的合理補償金額。