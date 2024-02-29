涉助人從理大逃走　14人妨礙司法公正罪成　還押至4.27判刑

被告因涉及在理大附近發生之衝突而被檢控。

2019年11月警方包圍理工大學期間，有人涉嫌在何文田一帶企圖協助理大內之人士逃避執法人員拘捕。14人否認妨礙司法公正罪，其中9人另否認暴動罪。14名被告經審訊後，今（29日）在區院被裁定全部控罪罪名成立，法官把案件押後至4月27日判刑，所有被告還押看管。

14名不認罪被告為何英傑、伍偉楠、冼宏俊、林施雅、梁卓鋒、黃筠喬、張頌熙、梁穎欣、陳鎮洋、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言（17至41歲）。他們被控在2019年11月18日作出一項或一連串的行為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。當中9人，包括伍偉楠、梁卓鋒、黃筠喬、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言，另被控參與暴動。法官今日裁定全部控罪罪成。

控方在本案開案陳詞指，案發當晚大批人士逃離理大，大部份人是從理大連接X座和Z座的行人天橋游繩而下，也有人從附近周邊位置到達路面後，行走或由電單車接送到紅磡繞道上，該處有多部車輛接送這些從理大離開的人士。多輛車輛試圖離開現場時被執法人員截停和拘捕。

案件編號：DCCC 313,573/2021