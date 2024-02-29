往澳門內河船載走私貨物　檢640萬元受管制乾魚翅

香港海關人員於本周二(27日)接報，指一艘往澳門的內河船進行走私活動，於是派出區域巡邏船到香港西北面水域監控及追蹤該艘內河船。當時正值航運繁懷時間，不少貨船在附近航道行駛，加上夜深兼大霧增加監控難度。當日凌晨零時10分，關員在屯門對開海域截獲該艘內河船，船上有6名內地船員及載有大量貨櫃。經過核實載貨艙單資料後，對一個載有電子產品、乾海味及家庭用品的貨櫃有懷疑，遂押解該艘內河船到屯門內河碼頭查驗。

關員在該個貨櫃內檢獲1,285公斤、市值約640萬港元懷疑受管制乾魚翅，該批魚翅混雜於其他已報關的貨物之中，並擺放在貨櫃較深位置，目的是逃避海關檢查及增加檢查難度。由於該批乾魚翅疑屬瀕危物種，船員亦未能提供相關許可證，海關作進一步調查。

經過漁護署人員核實，該批受管制魚翅屬於《保護瀕危動植物物種條例》附錄二列明的瀕危物種，由於未有人能夠向海關出示相關許可證，將循走私瀕危物種方向調查，案件仍在調查中，暫未有人被捕，不排除該批乾魚翅最終會運到內地。

海關留意到，走私分子不斷轉變走私模式，以今次為例，乾魚翅的包裝與過往不同，走私分子將魚翅加以壓縮，再包於膠紙內及放入紙箱，扮作一般貨物，企圖魚目混珠逃避查驗。而貨櫃內僅有中間位置擺放魚翅，相信是不法分子欲以螞蟻搬家方式，分批出口乾魚翅。