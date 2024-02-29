蔡天鳳案29歲女網紅涉助鄺港智潛逃　控方再申押後排期4月再訊

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被控以妨礙司法公正罪，其餘兩人涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。兩名涉協助罪犯的被告，今（29日）在九龍城裁判法院再訊。控方申請再押後，以敲定最終法律意見。辯方批評調查亳無進展。裁判官則希望今次是最後一次押後案件，案件排期4月25日再訊，兩名被告續准保釋。

今日應訊的被告是任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，同被控於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺港智乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺港智。

案中涉及被告，包括死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。姓鄺3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；及於同年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。3人的案件會轉介高等法院審理。李瑞香則被控於2023年2月22日至2月23日期間，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序。案件已轉介區院審理，押後至4月11日再訊。

案件編號：KCCC640、666/2023