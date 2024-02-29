明愛醫院行政總監換人　關慧敏7月履新

早前出現病人轉房期間漏開氧氣樽事故的明愛醫院，有高層管理人員調動，醫管局總辦事處總行政經理（醫療職系）關慧敏獲委任為該院行政總監，將於7月15日履新。

醫管局表示，關慧敏是麻醉科專科醫生，在機構及聯網層面均擁有豐富管理經驗，擁有卓越成就，包括成立團隊在海外招聘非本地培訓醫生的工作取得佳績，並領導環球醫療人才匯聚計劃成功招聘具潛質的人才。局方指，關慧敏就任新界西醫院聯網服務總監（質素及安全）期間，在推動提升服務計劃中擔當重要角色，包括推動培訓計劃，及早監察及採取行動應對病人臨床情況惡化，並支援團隊協作資源管理模式培訓計劃及現場模擬訓練，以提升病人安全。

明愛醫院於去年11月發生漏開氧氣樽事故，一名79歲男病人在轉往深切治療部期間，醫護人員無開啟氧氣樽氣閥，導致病翁無供氧5分鐘，並於同日離世。院方成立根源調查委員會調查事故，並於上月底公布根源分析報告，指今次事故涉及多個原因，並提出5項改善建議，包括明確劃分醫護人員在準備階段和運送危殆病人過程中的角色、加強為相關醫護人員提供在職重溫培訓等。