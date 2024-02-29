千億財赤下仍大力發展創科　港府稱別無選擇「拚出血路」

縱使今年度財赤高達1,016億港元，預計未來數年庫房仍會虧損，新一年預算案建議投資在創新科技的項目逾140億港元。港府稱發展創新科技旨在為未來鋪路「要拼出新血路」，發展亦為港帶來職位及經濟增長。當局另提到，大灣區跨境數據「互聯互通」自去年底推出起已獲近百家企業申請，計劃於年中擴展更多領域，期望落馬洲河套區未來能容許接通更多內地商業數據。

創新科技及工業局局長孫東今(29日)在《財政預算案》政策記者會介紹眾多新一年的創新科技相關措施，包括會撥款30億港元資助大學、研發機構和企業運用人工智能(AI)等。對於新加坡今年在相似的AI投資較港多一倍，孫東堅稱今年的撥款僅眾多發展AI的一部分，港府仍有其他的支援計劃，強調力度不遜於新加坡。孫又說，年內推出的100億港元新型工業加速計劃會「真金白銀」為指定本地或來港的企業，以公司出2港元，港府出1港元的形式，資助最多2億港元配對。

與大灣區的數據聯繫方面，孫指出，相關政策自去年12月推出以來運行暢順，有近100間醫療及銀行企業及機構申請，暫時只限個人數據。當局計劃於今年年中擴至所有領域，又期望未來較敏感的內地商業數據能夠接通河套區，令落戶在該區的企業盡享兩地優勢。不過，他透露，河套仍有隔離設施，需要重新搬遷，當局正制定相關計劃。

對於財赤嚴重期間仍大力發展創科，孫東強調，本港經濟環境愈困難，愈要為未來鋪路。別無選擇之下，本港除了發展金融，高質量的創科亦甚為重要，形容是「要拚出新血路」。他又說，港府時刻檢視創科項目的表現，例如企業對G經濟增長及就業職位的貢獻。