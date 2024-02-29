設TG群組宣揚殺警　4人被判囚16至38個月

2022年初有人在通訊軟件Telegram開設群組，發表宣揚仇恨及暴力的言論、討論策劃暴力行動，包括用利器刺死執法人員等，以及研究購買電槍、弩等攻擊性武器。懷疑與案有關的4名男子被控串謀有意圖而傷人及煽動罪等。4人早前在區院認罪，今（2月29日）被法官練錦鴻判囚16至38個月。 法官指被告的言論是2019年社會事件的延續， 實際上是反政府，指被告企圖將 2019年社會事件留下的殘餘灰燼再挑起火頭，再挑撥同樣對社會不滿的人，破壞已有制度，同歸於盡。

4名認罪被告包括陳思諾（35歲，倉務員）、李浩源（17歲，無業）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）、以及蔡啟棉（19歲，學生）。他們均承認於2022年2月8日至5月7日，意圖使他人身體受嚴重傷害而一同串謀非法及惡意傷害他人；陳另承認煽動罪；李和黃另承認串謀煽動罪。黃另承認管有危險藥物及無牌管有槍械及彈藥罪，指他管有1.98克草狀大麻及內含微量四氫大麻酚的固體、及無牌管有1支弩及3支箭。被指為主腦的陳最終判囚38個月，其餘3人分別判囚29、24及16個月不等。

案情指，Telegram群組「寧願站著死 也不跪著生存」於2022年2月建立，4名被告是成員，被告陳思諾為群組建立人和管理員，他積極參與討論，期間曾說要殺死有「奴隸思想」的人，建議攻擊時要「一刀劏頸」等；被告李浩源曾提出製造土製炸彈；被告黃澦羅鼓吹應殺害協助推行防疫措施的公職人員；被告蔡啟棉建議使用小型飛斧「遠攻」，稱欲購買3D打印槍械。執法人員在黃澦羅家中，搜出涉案毒品、槍械及彈藥。另外，黃和蔡曾在另一Signal群組和Telegram群組「成就實驗所」成員，表明欲推翻政權，他們因此承認煽動罪。

案件編號： DCCC 1016/2022