當局向立法會提決議案　將兩債券借款上限訂為5000億元

當局表示在2024/25財政年度將會發債1200億元，零售債券佔700億元，包括銀色零售債券500億元，以及零售綠色債券及基礎建設債券200億元。政府成立「基礎建設債券計劃」，為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成，連同去年預算案建議將「政府綠色債券計劃」涵蓋範疇擴大至可持續金融項目，兩項計劃的合共借款上限將訂為5000億元，以增加額度調配的靈活性。政府今日（29日）向立法會作出根據《借款條例》提交決議案的預告，指將於下月27日在立法會動議有關決議案。

政府今日（29日）向立法會作出根據《借款條例》提交決議案的預告，把政府綠色債券計劃和將成立的基礎建設債券計劃的合共借款上限訂為5,000億元。財經事務及庫務局局長許正宇表示，綠債計劃對推動香港綠色金融發展發揮了關鍵作用，並展示政府對可持續發展的支持和應對氣候變化的決心。該計劃成功為區內綠色債券發行建立重要市場基準，亦得到國際投資者的高度讚譽。為進一步鞏固香港作為綠色及可持續金融樞紐的地位，我們將擴大綠債計劃的範疇至涵蓋可持續項目，並會將計劃重新命名為政府可持續債券計劃。

許正宇補充指，另一項重要措施是成立基建債計劃，以更好管理基建項目的現金流需要，亦讓惠及經濟民生的項目早日落成。可持續債券計劃和基建債計劃均會設立零售債券部分讓市民參與認購，亦有讓強積金基金優先投資的安排。為兩項計劃訂立5,000億元的合共借款上限亦可讓額度調配更為靈活，希望借款上限可盡快生效。

綠債計劃在2018年成立。政府在2023至24年度《財政預算案》中宣布擴大綠債計劃和成立基建債計劃。在2024至25年度《財政預算案》中，政府進一步宣布將兩項計劃的合共借款上限訂為5,000億元。集資所得將撥入基本工程儲備基金，投資於有利長遠發展的項目。