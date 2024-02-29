公屋住戶去年收入中位數2萬元　或觸及「封頂」加租10%

香港房屋委員會早前在財政預算預計，租住房屋的運作帳目料出現11.7億港元虧損，日前房屋署署長羅淑佩亦曾表示，相信公屋住戶可應付加租。公屋租金將於今年年中檢討，按照政府統計處今日（29日）公布2023年第4季《綜合住戶統計調查按季統計報告》顯示，去年全年公營房屋住戶家庭每月入息中位數平均為20,050港元，對比2021年增幅達10.3%，若以此推算，今年公屋或有機會觸及「封頂」，加租至10%。

房委會每兩年按公屋住戶收入的變化檢討租金水平，今年年中將按公屋住戶去年和2021年收入變化，調整公屋租金，預料約80萬租戶最快會在9月加租。如果參考統計處數字，今年公屋住戶每月入息中位數為20,050港元，而2021年則為18,175港元，兩者相差1,875港元，即增幅達10.3%。雖然房委會透過公屋住戶入息抽樣統計調查作出租金調整，惟由此方式估算，可見公屋租金調整水平或會觸及「封頂」機制，需要加租10%。

羅淑佩早前曾表示，即使公屋租金有調整，但相關加幅都不會超過法定的10%，認為租戶仍然可以負擔；又指目前公屋平均租金為2,200港元，約有4成住戶租金不超過2,000港元，故租金調整幅度足夠反映現實狀況，認為對公屋住戶影響有限。