治安毒瘤連根拔起　豈會有阿婆執紙皮

南亞治安毒瘤亂港，構成治安、經濟、交通、民生的沉重壓力，香港在假難民眼中有如「無掩雞籠」話來就來搶灘登岸，但因港府仍然為住要履行聯合國《禁止酷刑公約》，12個年度狂燒110億港元公帑供養假難民，「嘥米飯」之餘，部份假難民留港期間卻作奸犯科。而在狂耗公帑之時，本地長者、弱勢社群的福利卻不到位，一把年紀還要執紙皮維持生計。《東呼即應》認為，若港官對假難民落閘，福利用在真正有需要的本港社群身上，豈會有阿婆執紙皮，莫非像樓市撤辣一樣，水浸眼眉才懵然知醒，港府才肯做事？

3名南亞匪日前涉械劫銅鑼灣錶行，掠走25隻共值612萬港元名錶；上周五則有南亞漢在佐敦吳松街，雙手駕兩單車逆線行，掟彎撼壆炒車險捱撞；截至去年底，更加至少有13次南亞人蛇於本港離岸搶灘登島新聞，惟港府仍然為住履行聯合國《禁止酷刑公約》，狂燒公帑養假難民。

《東呼》表示，東方傳媒機構多年前已留意到假難民治安毒瘤，必然會為香港的治安、經濟民生，帶來沉重壓力和不良影響，一直倡議本港應盡快退出聯合國《禁止酷刑公約》，永絕後患，就算港府一時三刻難以做到，最基本都應該設立禁閉式難民營，將假難民集中管理。

議員鄧家彪表示，香港是法治之都，需要從源頭解決，即是透過修改法例，進一步處理假難民問題，例如某些歐洲國家列明，即使是真難民，若在當地干犯刑事罪行，就要離境，因為這已經傷害了社會利益和安全。他續指，東方也揭露了許多假難民犯案情況，小至打黑工，更多是傷天害理，尤其是涉及毒品、搶劫、傷人的罪行。

鄧認為，援助假難民是倒錢落海，對香港沒有任何幫助，政府已經投放資源，透過登機系統，在當地拒絕一些可疑人士登機抵港；第二就是加快處理酷刑聲請程序，不要被拖時間，盡快得出評估結果；第三是符合實際，因99%假難民基本上都是評估不成功的，故這裹要有一個KPI(績效指標)，在短期內將假難民遣返原地。

街坊黃先生表示，假難民有破壞、沒建設，應該將他們全部送回去，並同時港府要退出「難民公約」，黃先生坦言政府一年花這麼多錢在假難民上，倒不如將這些錢放在香港人的福利上更好，「宜家去急症室要排成7、8個鐘，等到人都死喇！」馮先生則指，我們捱生捱死都是為了今天的老人福利，質疑假難民有甚麼貢獻，可以輕易拿了港人的錢之餘，部份更涉及罪行。

香港基督教服務處社區照顧服務協調主任張燕琳表示，政府現在針對長者和護老者服務的人手編制、資助偏低，如政府在資助長者中心新增服務內容的時候，只是提供社會工作助理薪資的資助，但沒有因應這些新增的服務，按比例增加督導和行政的人手。另外低收入護老津貼，主要是希望支援長期照顧長者而影響工作或者收入的護老者，他們往往會因為沒有工作或收入不足，致出現經濟壓力，很多時沒有足夠資源額外替自己紓緩。

張認為，政府可從兩方面多加考慮，全面檢討長者和護老者服務的人力資源規劃，根據現有長者服務個案和服務的複雜性，提高人力資源方面的恒常資助；第二就是在護老者津貼方面，增加額外的實報實銷津貼項目，讓護老者因應自身減壓和喘息需求，去購買坊間的服務。