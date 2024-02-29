年後雙爆發　新冠確診率創半年新高　流感死亡按周飆逾85%

近期流感及新冠呈雙爆發之勢。衞生防護中心最新監測數據顯示，上周（18至24日），本港新冠確診率創半年來新高，流感確診率亦連續4周上升，爆發報告比前一周增逾6倍，死亡個案更大增逾8成半。

衞生防護中心指，公共衞生化驗服務處上周（18至24日）收集共8,766個呼吸道樣本中，有1,297個驗出新冠病毒，比率為14.8%，數據已超越過去半年間所錄得的水平；中心同期錄得20宗學校及院舍爆發報告，影響人數破百，達106人，均高於前一周。

新冠肺炎的嚴重及死亡報告個案樣本分析顯示，JN.1及其後代譜系為最流行的變異病毒株，佔所有分析結果樣本約96%。中心表示，JN.1已成為最流行的變異病毒株，然而目前未有證據顯示JN.1會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

至於流感方面，上周收集10,370個呼吸道樣本中，有702個驗出流感病毒，比率為6.77%，入院率則為0.43（每1萬人口計），比前一周輕微下跌，但仍持續高於基線水平。同期錄得37宗嚴重流感成人個案，當中包括26宗死亡個案，比前一周14宗死亡個案大增逾85%；上周學校及院舍爆發報告14宗，比前一周多6倍，受影響人數達71人，亦按周飆升逾7.8倍。