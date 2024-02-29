大坑西新邨商戶今日全數遷出　數十年老店大感不捨

大坑西新邨曲終人散，今日（29日）是邨內一眾商戶遷出的最後限期。東網中午到邨內兩間扎根屋邨數十年的老店，店主談起遷舖紛表不捨，屹立邨內21年的琴行更開放店內牆壁予學生街坊一同塗鴉，留下滿牆回憶。經營了43年的眼鏡店亦已拆下霓虹燈招牌，幸得保育團體願意接手保存，老闆希望日後在新店可再掛上特色霓虹燈招牌，延續那些年的回憶。

大坑西新邨外圍有數間在騎樓底的老店，現場所見，已有數間拉閘閉門，不再營業。鄰里琴行今日下午3時約定業主交回鎖匙，店主林小姐準時出現在店門外，趁交匙前數小時與舊生在店內打卡、最後珍貴一刻。臨別依依，林小姐回憶起店舖是母親在2003年沙士時開業，她在母親過世後倉猝接手，初時一度徬徨，今天她也迎來琴行老舖落幕的一天，林忍不住哽咽，坦言這是一間意義重大的舖。

林小姐近日讓一眾學生在琴行牆上塗鴉，很多小朋友發揮創意畫上得意圖案，而自上周開始更陸續有約20多個舊生回來探望，並在牆上寫下真摰留言，祝福之餘留下回憶。她雖對大坑西新邨重建感到無奈，但如今也在附近找到新舖位，部分學生也轉為家中私人教授，已漸漸適應轉變。

以往有搶眼招牌的「大昌眼鏡中心」今日繼續最後衝刺，店內的大型傢俱一一搬走，門外亦貼上「搬遷大減價」的字眼，逾40年老店閉幕令人不勝唏噓。

店主李先生笑指很開心霓虹燈招牌可以由保育團體接手，期望日後可再次展出；而近日亦終於找到新舖位，位置在大坑西新邨旁的南山邨，地點就腳，相信可方便一眾老街坊熟客前往，預計今年4月中再開業。至於會否再掛上霓虹燈招牌，李笑言希望可以「再整返」，但因新舖沒有那麼大的招牌位，或會製作較小型的霓虹燈招牌，但盡量保留招牌特色，原汁原味。