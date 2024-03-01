港鐵票價調整機制年度結果今月出爐　料最多加價3.09%

港鐵票價調整機制的年度結果將於3月公布，根據機制，港鐵每年加價設有「上限」機制，即不能高於前一年第四季的家庭住戶每月入息中位數按年變動，按照政府統計處昨日(2月29日)公布，去年第四季家庭住戶每月入息中位數為3萬港元，按年增3.09%推算，如港鐵今年觸發加價機制，料票價最多只能加價3.09%。

目前港鐵計算票價調整的方程式為：（0.5×上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動），再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。

生產力因素主要視乎港鐵上一年除稅後，香港物業發展利潤的多少，如利潤愈多，可扣減的幅度則愈多，分別可以是0.6%、0.7%或0.8%。經計算，若漲或跌幅達1.5%，即可觸發票價調整機制，否則調整須延遲至下一年；如果票價可以提高，增幅亦不能高於去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動。

在所需的數據中，去年12月運輸業名義工資指數及港鐵去年香港物業發展利潤尚未公布；至於去年12月綜合消費物價指數按年變動則已出爐，為2.4%。以2.4%、生產力因素可為0.6%至0.8%計算，只要去年12月運輸業名義工資指數變動達1.8%至2.2%，方程式結果便達1.5%，即可觸發機制加價。

不過，如果今年港鐵公司一次過追加去年未曾加價的1.85%延遲加幅，即意味著今年港鐵可加價5.45%，但在封頂機制下，只能上調3.09%，餘下2.36%加幅將會延遲實施。。