YouTube裸露性器官影片不絕　東方第5度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，大量裸露或性器官大特寫的影片愈揭愈多，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現5段令人咋舌的影片，今日(1日)第5度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。

東方近日在YouTube再發現5段影片，均有女子胸部及陰部等性器官任睇，不少為大特寫，甚至有對着鏡頭自摸的淫穢動作。第1段影片是陰唇整型術及陰道緊實手術的過程，一名女子在手術床上打開大腿，鏡頭大特寫其陰部，整型醫生用手不斷拉扯其外陰，在陰唇位置先後打了3針及清潔陰部，全程無打格。

第2段影片是音樂影片，一名身材豐滿的女子赤條條在開揚無簾的單位內不斷扭動臀部，又不時跪在梳化翹起臀部向後展陰部，更自行搓揉胸部、自拍臀部及撫摸陰部，動作極為淫穢。單位內1名身穿背心裙的性感女子亦在場騷首弄姿，其後亦脫清光一同扭臀及自摸，2名男子用枕頭拍打裸女臀部，4人又大玩枕頭戰。

第3條片是拍攝一名女子在草原上赤身露體奔跑，又在一堆木頭上爬來爬去，期間打開大腿展示陰部。而第4段片是女模特兒在古宅內拍攝裸照的過程，一絲不掛在鏡頭前擺出誘人動作，多名男攝影師不斷為她拍攝。至於第5條片是裸體瑜伽，片中赤裸女子在鏡頭前示範不同的瑜伽動作，更不時張開大腿做出高難度動作，胸部及陰部均無打格，清晰可見。