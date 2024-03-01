本港今年首兩月錄3宗麻疹個案　相等於去年總和

衞生防護中心昨日去信全港醫生及醫院，麻疹有可能出現輸入風險和社區傳播，呼籲醫生建議未有免疫力者接種疫苗。

本港今年首兩個月錄得3宗麻疹個案，相等於去年全年總和，衞生防護中心昨日(2月29日)去信全港醫生及醫院，提醒本港雖然大規模爆發麻疹風險較低，但仍有可能出現輸入風險和社區傳播，呼籲醫生建議未有免疫力者接種疫苗。

信中提到，新冠疫情期間，全球麻疹疫苗覆蓋率下降，正面臨麻疹爆發，去年歐洲和中亞地區有超過5.8萬人受感染，菲律賓和馬來西亞等香港週邊國家的感染人數亦見增加。防護中心引述世界衞生組織數據指，去年全球有168個國家呈報逾30萬宗麻疹個案，按年增79%。

信件又提到，未曾化驗證實對麻疹免疫或感染麻疹、未打齊兩針疫苗者均未具備免疫力，呼籲醫生建議有關人等接種疫苗，特別是外勞、新移民和留學生等，並同時建議孕婦和未滿1歲幼童不應前往麻疹爆發地區。信件又提醒，麻疹為法定呈報傳染病，醫生若發現發燒和出疹病人，應盡快呈報。

本港於2019年初，機場曾現麻疹爆發，當年本港共錄得91宗麻疹個案；2020和2021年分別錄1宗，2022和2023年則各有3宗。至於今年首3宗個案則包括11個月大、3歲和22歲患者，其中2宗屬本地感染，以及1宗屬懷疑輸入個案。信件提及，當中兩人已完成接種兩劑麻疹疫苗，餘下一人未適齡接種。