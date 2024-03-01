西九赤字拒「攤大手板」問政府　料年中或賣地「填氹」

西九文化區管理局面對赤字連年的困境，早前曾預計現金流至明年年中便會「乾塘」，並會向政府提交新財政方案，現正等候回覆。管理局董事局近日受訪時表示，西九至今仍未收到任何來自政府的消息，但不可能一直等待至明年中，預料會在今年6月便行自決定；又強調不希望申請破產或「攤大手板」問政府撥款，故計劃運用手上的土地資源，或會賣一部分，最壞打算是繼續借錢。

董事局稱，西九一直與政府保持密切溝通，當局亦了解西九的資金鏈到明年中便會斷裂的情況，並已將改善財政的具體方案交予政府，目前仍在等候政府回應。但董事局坦言，不可能等到明年中沒有錢才慢慢思考去向，故西九預料要在今年6月便作出決定，雖然西九已拚命節省開支，或能爭取多一兩個月的時間，但仍然於事無補。

而屆時會作何決定，董事局至今未有透露，但指理解政府同樣面對連續兩年過千億財赤的壓力，故不一定願意再撥款予西九營運，並希望西九能自行解決問題。董事局續謂，目前手上唯一的資源僅餘土地，或會賣出一部分，亦可能以其他方式妥善利用。

對於坊間不少討論，質疑西九在市況低迷時擬賣出土地會「推冧市」，董事局直言此說法無知，因西九並不着急賣地，並指最快要到2026/27年才會沽售，若香港屆時樓價仍似如現時般低迷，那就是「香港死啦！」，故董事局有信心本港的市況在日後會穩步上揚。

而文化體育及旅遊局局長楊潤雄則回應指，認為西九管理局尋求不同方法解決問題是負責任做法，但政府仍在研究出售土地的處理方法，希望能盡快將意見告訴西九管理局。