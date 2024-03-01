涉呃佣金獎金8.7萬　保誠前高級區域經理被判120小時社服令

保誠保險1名前高級區域經理，早前被廉政公署落案起訴，指她涉嫌訛稱3份保單由其女兒兼下線保險代理處理，以詐騙該保險公司向母女二人發放佣金及獎金共逾8.7萬港元。她早前否認3項欺詐罪受審，經東區裁判法院審訊後被裁定其中兩罪罪成。施祖堯裁判官今（3月1日）判處被告接受120小時社會服務令。施官指考慮到涉案金額少，案件對保險公司和客戶都影響不大，遂決定判處社服令。

被告姚寶雅(64歲)原被控3項欺詐罪名，但被裁定其中兩罪罪成。案件發生於2012年2月至2015年3月期間，當時被告是保誠保險有限公司高級區域經理，其女兒於案發期間是其下線保險代理，而且於2014年3月被降職。

控罪指，被告涉嫌向保誠偽稱其女兒為3份保單的經手代理人，並意圖詐騙而誘使保誠承保及發出該3份保單，以及就該等保單支付相關佣金或其他款項予被告及其女兒。廉署調查顯示，保誠就上述3份保單向被告及其女兒發放佣金、上線佣金及獎金共逾8.7萬港元。法官早前裁定，除首項控罪脫罪外，其餘兩罪均罪成，令保誠向被告和其女兒發放約6.5萬港元的佣金。

案件編號：ESCC 882/2022