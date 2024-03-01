機場旅客數已回復至疫情前約八成　機管局料年底重返疫前水平

香港機場管理局今日(3月1日)舉行就業資訊日，機管局行政總裁林天福表示，目前機場旅客人數已回復至疫情前約80%，料復甦速度將進一步加快，年底能重返疫前水平；機管局機場運行執行總監姚兆聰則透露，截至上月底，機場已招聘超過2,000名外勞，約1,800人正申請簽證，880人到港，形容進展理想。

被問到人手是否足夠滿足旅客需求，姚兆聰指，疫情前機場約有7.3萬名員工，疫後只剩5.3萬人，但過去一年已重上至6萬人，剛好足夠應付現時需要，加上機場在增加人手方面，亦有短、中、和長期三大方向，包括短期內會舉辦招聘會；至於中期則有政府主導的「補充勞工優化計劃」輸入外勞；長期則會不斷作本地培訓。

談到外勞上班交通問題，姚透露，現時不同公司有不同安排，有些會安排直車接送，從宿舍到機場約需75分鐘；機管局明白部分員工的通勤時間會較長，故相關企業正努力研究如何縮短上班通勤時間，並就此正與員工溝通。

就業資訊日設逾40個攤位，提供3,000多個職位，涵蓋航空公司、貨運物流、停機坪服務、地勤及保安等不同工種，可供有意應徵者即場面試。林天福指，是次資訊日將聚焦協助婦女及非華裔人士，在機場找到合適工作，尤其機場非常重視家庭友善政策，包括會提供幼兒託管、課後輔導等服務，讓全職照顧小朋友的母親可放心重返職場。

有求職者指，機場興建第三條跑道後將有更多職位空缺，相信可實踐所長；亦有求職者認為，機場工種的升遷機會較多；更有已退休的婦女指，有意重投職場，希望應徵包裝或酒店清潔等工作。